Лучшие семейные кроссоверы и внедорожники в мире

Автомобили Toyota часто возглавляют всевозможные рейтинг надёжности и популярности. Новый не стал исключением. Американское издание Hot Cars составило топ-10 лучших семейных кроссоверов и внедорожников, передает Day.Az.

Первое место досталось Toyota Grand Highlander на платформе TNGA-K. Автомобиль может похвастаться тремя рядами сидений, причем на последнем поместятся пассажиры ростом до 193 см.

Toyota Grand Highlander 2024 года предлагает на выбор 2,4-литровый бензиновый мотор (265 л.с.), 2,5-литровую гибридную силовую установку (243 л.с.) и 2,4-литровую Hybrid Max, которая выдает 362 л.с. Он заслужил первое место по ряду причин, включая просторный салон, большой багажник и относительно небольшой расход топлива (9,8 л на 100 км).

Второе место занял Honda Pilot - единственный трехрядный внедорожник в линейке Honda, который оказался надежным и беспроблемным автомобилем. Третье место занял трёхрядный Chevrolet Traverse, который вмещает 8 взрослых. Chevrolet Traverse 2023 года может похвастаться мощным 3,6-литровым двигателем V6 (310 л.с.) и расходом около 11 л на 100 км.

Десятка выглядит так:

1. Toyota Grand Highlander

2. Honda Pilot

3. Chevrolet Traverse

4. Toyota Highlander

5. Hyundai Palisade

6. Kia Telluride

7. Honda CR-V

8. Subaru Ascent

9. Kia Sorento

10. Kia Niro