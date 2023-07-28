Кроссовер Haval Thunder Dragon EV засветился в Европе

В Европе засветился будущий кроссовер Haval под названием Thunder Dragon EV. Автомобиль имеет вполне серийный вид - вероятно, скоро состоится официальная премьера, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Как следует из названия, Haval Thunder Dragon EV - это электромобиль, но выполнен он в стилистике гибридов Haval Xiaolong и Xiaolong Max. Не исключено, что в будущем еще больше авто Haval примерят такой дизайн с Т-образными фарами и урезанной решеткой радиатора.

Характеристик пока нет. Сообщается, что Thunder Dragon EV будет небольшим автомобилем, но судя по пропорциям, он окажется среднеразмерным кроссовером явно не меньше Haval Jolion. Вариантов тяговых батарей будет как минимум две - они обеспечат запас хода 500 или 600 км. Привод будет только передним.

Оснащение Thunder Dragon EV вряд ли будет шикарным, но будет все необходимое, в том числе кожаный салон, цифровая прибоная панель с 7-дюймовым экраном, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона.