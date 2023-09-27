Представлен Hyundai Ioniq 5 2024 модельного года, который получил новые функции, а также более доступную модель начального уровня. Первой страной, где вышел Hyundai Ioniq 5 2024, стала Австралия, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Теперь в основе линейки Ioniq 5 лежит модель, оснащенная аккумуляторной батареей емкостью 58 кВт•ч, в отличие от более крупной батареи емкостью 77,4 кВт•ч во всех других вариантах. Этот аккумулятор меньшего размера приводит в движение новый электродвигатель на задней оси мощностью 167 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. Hyundai утверждает, что эта модель способна проехать 384 км со стандартными 19-дюймовыми колесами и обойдется покупателям в 41 400 долларов.

Те, кто готов потратиться немного больше, могут заказать базовый Ioniq 5 с большей батареей емкостью 77,4 кВт•ч и задним электродвигателем мощностью 168 кВт за 45 250 долларов. Эта версия может проехать 507 км на одной зарядке.

В середине диапазона находится Ioniq 5 Dynamiq 2024 года по цене от 48 800 долларов с одним мотором мощностью 225 л.с. или 51 700 долларов с двумя моторами мощностью 221 и 99 л.с. и полным прводом. Запас хода составляет 454 км.

Старшая версия Ioniq 5 Epiq стоит 51 000 или 53 500 в одно- и двухмоторном исполнении. Данная версия включает цифровое зеркало заднего вида и цифровые боковые зеркала.

Все модели Hyundai Ioniq 5 2024 года теперь в стандартной комплектации оснащены тепловым насосом, системой подогрева аккумулятора и системой кондиционирования аккумулятора. В базовой модели сиденья также обиты экологически чистой шерстяной пряжей, частично произведенной в Австралии, и эко-кожей.