Это мощнейший универсал BMW M5 Touring 2024

Новое шпионское видео запечатлело предстоящий универсал BMW M5 Touring, которые тестируют на немецких дорогах. Автопроизводитель уже выпустила 5-ю серию следующего поколения, но BMW пока держит в секрете более горячие M-версии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, на видео фургон показан в полном камуфляже. Седан M5 и универсал Touring будут иметь стиль, аналогичный моделям меньшего размера, в сочетании с агрессивной передней и задней панелью и другими штрихами M-серии. У него должен быть заниженный дорожный просвет, уникальные колеса и характерные значки.

Новое шпионское видео не позволило заглянуть в салон, но предыдущие шпионские снимки показали, что у M5 будет изогнутый дисплей и рулевое колесо со срезанной нижней частью. Новинка должна получить последнюю версия программного обеспечения iDrive от BMW, которая должна иметь уникальную графику и функции.

Предыдущие тестовые автомобили BMW имели наклейки "Электрифицированный автомобиль", раскрывающие по крайней мере одну деталь о новой трансмиссии M5. Предположительно, под капотом скрывается электрифицированный V8.

Как пишет motor1, эта производительная модель будет оснащена модифицированной версией подключаемого гибридного двигателя BMV XM. Топовый внедорожник развивает мощность 735 л.с., при этом BMW M5 Touring сможет развивать мощность около 718 л.с. Для сравнения: M5 Competition текущего поколения имеет мощность 617 л.с.