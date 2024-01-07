Как открыть двери автомобиля, если они примерзли

Перепады температур всегда были довольно частым явлением русской зимой, поэтому водители регулярно сталкиваются с примерзанием и дверей к уплотнителям, и замков в дверях. Что делать в таких случаях, рассказал "Российской газете" технический директор международный сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

"Примерзшая дверь автомобиля - частая история для морозного утра. Если открыть дверь после разблокировки замка не получилось, то лучше излишне не усердствовать, не дергать ручку слишком сильно. Механизмы дверных замков в современных машинах часто не выдерживают физических усилий автовладельцев. Помните, что большая часть деталей замков в авто сделана из пластика", - отметил Алексей Рузанов.

Если дверь уже примерзла, первое, что нужно сделать, по мнению эксперта - это постучать по периметру рамки двери, чтобы тем самым раскрошить лед в уплотнителе и "освободить" ее от ледяных "оков".

В случае, если водительскую дверь таким способом открыть не удалось, стоит попробовать "провернуть" то же самое с любой из трех других - например, с передней пассажирской, посоветовал эксперт.

"Возможно, пассажирская дверь откроется быстрее, после небольших манипуляций с постукиванием, нажиманием на уплотнитель. Вот здесь можно применить немного сил и упорства, именно нажимая на дверь", - добавил Алексей Рузанов.

Владельцы хэтчбеков или кроссоверов при необходимости могут попасть в салон через багажник, ибо "намертво" он примерзает реже, чем двери. В конце концов, если все получилось, останется только включить "печку" и отогреть салон - тогда все двери оттают и с легкостью откроются изнутри.

Эксперт также напомнил, что ни в коем случае нельзя использовать "дедовские" или "народные" методы с кипятком, огнем или феном. По его словам, так можно получить проблемы гораздо серьезнее, чем просто примерзшие двери.

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