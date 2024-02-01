https://news.day.az/autonews/1633875.html У кросс-вэнов Xpander и Xpander Cross появились гибридные версии - ФОТО
У кросс-вэнов Xpander и Xpander Cross появились гибридные версии - ФОТО
Компания Mitsubishi запускает в Таиланде продажи гибридных версий своих кросс-вэнов. Это Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые собираются на местном заводе марки в Лаем Чабанге, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.
Mitsubishi Xpander представляет собой минивэн-кроссовер, сочетающий в себе комфорт и универсальность минивэна со смелым стилем и ходовыми качествами кроссовера. Новые версии приводятся в движение гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового мотора DOHC в сочетании с электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л.с.).
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