У кросс-вэнов Xpander и Xpander Cross появились гибридные версии

Компания Mitsubishi запускает в Таиланде продажи гибридных версий своих кросс-вэнов. Это Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые собираются на местном заводе марки в Лаем Чабанге, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Mitsubishi Xpander представляет собой минивэн-кроссовер, сочетающий в себе комфорт и универсальность минивэна со смелым стилем и ходовыми качествами кроссовера. Новые версии приводятся в движение гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового мотора DOHC в сочетании с электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л.с.).

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