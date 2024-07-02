Huawei показала роскошный седан Stelato S9

Ю Чэндун, председатель подразделения Huawei Smart Car Solutions BU, раскрыл подробности о салоне автомобиля Stelato S9, заявив, что "каждая деталь создает ощущение роскоши и комфорта государственного уровня, выходящее за рамки обычных премиальных автомобилей", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Юй Чэндун заявил, что флагманский седан Stelato S9 получил совершенно новую универсальную кабину, оригинальный дизайн и интеллектуальные технологии. Он отдельно похвалил задние сиденья с режимом невесомости и экраном в подлокотнике "президентского уровня".

Ранее Huawei и BAIC открыли прием предварительных заказов на большой седан Stelato S9 их совместного производства, который предлагается по цене от 57 250 до 75 950 долларов в Китае. Официальные продажи автомобиля начнутся в августе.

Автомобиль создан, чтобы конкурировать с немецкими автомобилями премиум-класса, такими как BMW 7-Series, Audi A8 и Mercedes-Benz S-класса, но он полностью электрический. Автомобиль построен на платформе Turing и использует систему шасси Turing. Кроме того, S9 станет первым автомобилем, который будет использовать интеллектуальную систему вождения Qiankun ADS 3.0 от Huawei и систему HarmonyOS.

Габариты автомобиля составляют 5160 х 1987 х 1486 мм, а колесная база - 3050 мм. Автомобиль получит самый низкий коэффициент лобового сопротивления среди серийных автомобилей представительского класса в мире, но конкретные данные будут оглашены на пресс-конференции. S9 оснащен камерами бокового обзора вместо зеркал.

Stelato S9 будет предлагаться в версиях с одним или двумя двигателями. Версия с одним двигателем обеспечивает мощность 227 кВт, а вариант с двумя двигателями сочетает в себе задний двигатель мощностью 227 кВт и передний двигатель мощностью 158 кВт. В Stelato S9 будут использоваться батареи CATL. Максимальный запас хода составляет более 800 км, предположительно для одномоторной версии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!