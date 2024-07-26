BYD вывела на рынок кроссовер Song PLUS DM-i 2025

BYD официально вывела на домашний рынок кроссовер Song PLUS DM-i 2025. Особенность машины - в совершенно новой гибридной системе DM-i 5.0: ранее ее получили седаны BYD Qin L и BYD Seal 06, и вот сейчас DM-i 5.0 прописалась под капотом кроссовера, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

BYD Song PLUS DM-i 2025 предлагается в пяти комплектациях с тремя вариантами емкости тяговой батареи: 12,9, 18,3 и 26,6 кВт·ч. Соответственно, запас хода на чистом электричестве - 75, 112 и 160 км, а максимальный запас хода - 1415, 1450 и 1500 км соответственно. Цены - от 18,8 до 24,3 тыс. долларов.

Силовая установка состоит из 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора и одного электромотора. Мощность ДВС - 101 л.с., электродвигателя - 218 л.с. То есть составляющие точно такие же, как у седанов.

Габариты Song PLUS DM-i 2025 - 4775 х 1890 х 1670 мм, колесная база - 2765 мм. В оснащении медиасистема с большим экраном и под управлением ОС DiLink 100, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для смартфона, системы помощи водителю DiPilot, проекционный экран, акустика infinity с 10 динамиками.

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