Советы по правильному уходу за новым авто

Чтобы продлить срок беспроблемной эксплуатации нового автомобиля, прежде всего, необходимо соблюдать все рекомендации производителя по его техническому обслуживанию (ТО), обозначил руководитель сервисного направления автомобильно маркетплейса FRESH Александр Носко. Способы правильно ухаживать за машиной из салона он назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

В первую очередь эксперт призвал не пренебрегать нулевым ТО и проводить все необходимые процедуры по замене технических жидкостей и комплектующих согласно пробегу, указанному в сервисной книжке авто.

Кроме того, он посоветовал использовать рекомендованные изготовителем моторные масла, диски и шины подходящего размера, а также не забывать регулярно проверять давление в покрышках и менять их в зависимости от сезона.

Помимо прочего, собеседник "Ленты.ру" рекомендовал избегать долгих парковок под палящим солнцем, агрессивной химии и щеток для удаления грязи, птичьего помета и других пятен с лакокрасочного покрытия, а также агрессивной езды. Он пояснил, что, не совершая резких разгонов, торможений и маневров, можно сохранить реальный ресурс, заложенный в конструкцию узлов и агрегатов машины.