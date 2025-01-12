Названы плюсы и минусы пикапа Sollers ST6

Обозреватель RuTube-канала "Клубный сервис" Илья Свиридов рассказал о плюсах и минусах отечественного пикапа Sollers ST6, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Sollers ST6 оснащен сварной передней панелью, покрытой герметиком. По словам Свиридова, в отличие от предыдущих китайских моделей, которые считались одноразовыми, эта особенность конструкции позволяет ремонтировать автомобиль.

Из минусов автоблогер отметил отсутствие защиты топливного бака. К слабым местам также относятся крестовины кардана, разъемы электропроводки, подходящие к раздаточной коробке, которые пришлось заизолировать, низкое качество сварных швов, наличие очагов коррозии.

Пикапы ST6 выпускаются на бывшем заводе Mazda во Владивостоке. Автомобиль представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины - рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость - 150 км/час.

Пикап доступен в двух комплектациях - Base и Comfort. В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки. В версию Comfort входят мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном, а также камера заднего вида.