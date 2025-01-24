Выяснилось, когда Volkswagen попрощается с последним кабриолетом
Выяснилось, когда Volkswagen попрощается с последним кабриолетом. Жизненный цикл паркетника T-Roc с мягкой крышей завершится в середине 2027 года. К этому моменту в портфолио Volkswagen кабриолетов не будет вовсе, ведь "открытая" версия Beetle не выпускается с 2019 года, а Golf без крыши и Eos сняты с производства ещё в середине 2010-х. Продлить сборку T-Roc Cabriolet удалось из-за солидного спроса: модель остаётся одним из бестселлеров сегмента, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Концерн Volkswagen избавляется от неприбыльных моделей: прошлым летом от кабриолетов и купе отказалась Audi, а теперь обратный отсчёт запущен для "открытого" T-Roc. Изначально компактный кроссовер планировали убрать с рынка в 2025 году, ведь восьмилетний жизненный цикл подходит к концу. Однако семейство VW T-Roc держится в лидерах европейского рынка, поэтому производство продлили.
Интересно, что кабриолет T-Roc выпускают на заводе в Оснабрюке, то есть на площадке, которая только что завершила сборку универсалов Arteon. Продолжение выпуска нишевого кроссовера позволило временно сохранить рабочие места, хотя долгосрочная тенденция обратная: автогигант увольняет сотрудников и переносит конвейеры в развивающиеся страны.
В 2023 году кабриолет Volkswagen T-Roc неожиданно стал бестселлером класса, опередив Mazda MX-5 Miata и Alpine A110. И хотя до целевых показателей 20 тысяч машин в год модель не дотягивается, продажи потенциальной замены в виде электромобилей ещё хуже, и "углеводородные" бестселлеры остаются в строю.
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