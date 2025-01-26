Шпионы рассекретили «дикий» Subaru Forester шестого поколения - ФОТО
В Сеть слили изображения нового Subaru Forester Wilderness. На Reddit появились кадры, вероятно, взятые из видеопрезентации Crosstrek Hybrid 2026 модельного года. На них Subaru (неизвестно, случайно ли) показал Forester с приставкой Wilderness без какой-либо маскировки. И хотя изображения низкого качества, отличия от стандартного "Лесника" хорошо видны, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
"Шестой" Subaru Forester в исполнении Wilderness получит иной передний бампер с крупной серебристой защитой снизу и обилием черного пластика. Аналогичный "нарост" из пластика виден на корме, а черная отделка по периметру кажется такой же, как у обычного кроссовера.
Также "дикий" Forester получит традиционную подвеску с лифтом и новые колесные диски. У уходящего Forester Wilderness дорожный просвет равен 234 миллиметрам - примерно такой же может получить и новинка.
Под капотом у "пятого" Forester 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 185 лошадиных сил (238 Нм крутящего момента). Однако свежая версия может получить гибридную силовую установку: Subaru недавно обещала добавить ее в гамму Forester в середине года. Это будет система от Crosstrek с агрегатом 2.5 и двумя электромоторами - генератором и тяговым.
Недавно седан Subaru WRX получил новую STI-версию S210. Ее особенности - 300-сильный двигатель, аэродинамика в стиле гоночных "Субару" и доработки ходовой в духе прошлогодней WRX S4 STI Sport#. Тираж ограничат 500 экземплярами.
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