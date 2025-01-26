Шпионы рассекретили «дикий» Subaru Forester шестого поколения

В Сеть слили изображения нового Subaru Forester Wilderness. На Reddit появились кадры, вероятно, взятые из видеопрезентации Crosstrek Hybrid 2026 модельного года. На них Subaru (неизвестно, случайно ли) показал Forester с приставкой Wilderness без какой-либо маскировки. И хотя изображения низкого качества, отличия от стандартного "Лесника" хорошо видны, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Шестой" Subaru Forester в исполнении Wilderness получит иной передний бампер с крупной серебристой защитой снизу и обилием черного пластика. Аналогичный "нарост" из пластика виден на корме, а черная отделка по периметру кажется такой же, как у обычного кроссовера.

Также "дикий" Forester получит традиционную подвеску с лифтом и новые колесные диски. У уходящего Forester Wilderness дорожный просвет равен 234 миллиметрам - примерно такой же может получить и новинка.