Норвегия бьет рекорды по продажам электрокаров

Норвегия близка к тому, чтобы стать первой страной без машин с ДВС. За прошлый год электромобили заняли рекордную долю норвежского рынка - 88,9 процента, сообщает CNBC. Для сравнения: еще в 2010-м на "зеленые" автомобили приходился всего один процент от общего объема продаж, в 2023-м была преодолена планка в 80 процентов, а в 2024-м она приблизилась к 90 процентам. Заместитель министра транспорта Сесилия Книбе Кроглунд заявила, что Норвегия намерена стать первой страной в мире, которая полностью избавится от машин с бензиновыми и дизельными двигателями, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Норвегия уже признана мировым лидером по внедрению электротранспорта. Согласно данным Управления общественных дорог Норвегии, на которые ссылается CNBC, более 96 процентов новых легковых автомобилей, проданных в стране за первые несколько недель текущего года, были электрическими. А это говорит о том, что у норвежского рынка есть все шансы стать первым, полностью перешедшим на машины на новых источниках энергии (NEV).