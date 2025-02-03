Новый Shelby Mustang GT350: 820 лошадиных сил и нагнетатель. Мастерская Shelby American представила свою интерпретацию "Мустанга" седьмого поколения. Новинка получила традиционное название GT350, но лишилась атмосферного двигателя: стандартный 5,0-литровый V8 Coyote дополнили 3,0-литровым приводным нагнетателем Whipple. Отдача увеличена с 487 до 821 лошадиной силы, причём сохранена возможность выбора между "механикой" и автоматом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внешне Shelby GT350 отличается от исходника отсутствием лейблов Mustang и Ford, оригинальным капотом, решёткой радиатора и задним спойлером, а также накладками на бамперах. Также установлены кастомные 20-дюймовые кованые диски и особые шины Michelin. В салоне отличия сводятся к набалдашнику селектора коробки передач, табличке с серийным номером и надписям Shelby на спинках.

Под капотом мотор V8 с компрессором, который может работать в связке с 6-ступенчатой "механикой" или 10-ступенчатым автоматом. Штатно установлена выхлопная система Borla, в подвеске меняются амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. За доплату можно заказать версию GT350R с форсированным до 842 лошадиных сил двигателем, полукаркасом безопасности и карбоновым оперением.

Тираж Shelby GT350 ограничат 526 экземплярами, цена - от 110 тысяч долларов. Также будет выпущено 36 хардкорных GT350R, но их прайс-лист и конфигуратор пока не запущен. За рубежом новые пони-кары от Shelby American тоже появятся, но подробности и квоты раскроют позднее. Под маркой Ford спецверсий Shelby похоже больше не будет: на вершине линейки теперь GTD.