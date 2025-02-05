В Японии сильно снизились продажи Toyota, и вот почему. По итогам 2024 года спрос на продукцию марки на внутреннем рынке упал почти на 20% до 1,85 миллиона единиц. Причин охлаждения японцев к Toyota несколько. Во-первых, стали достоянием общественности махинации с дизельными двигателями. Во-вторых, всплыли нарушения при сертификации автомобилей, из-за чего пришлось останавливать конвейеры многих моделей, включая популярный Prius, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Падение продаж в Японии повлияло на общую статистику: по итогам 2024 года Toyota реализовала 10,8 миллиона машин (учтены модели Toyota, Lexus, Daihatsu и Hino), что на 3,7% меньше результата 2023 года. Однако это не помешало автогиганту удержать первую строчку в мировом рейтинге. Автомобили Toyota успешно продаются на главном рынке в США (+4,3%), растёт спрос в Европе (+3,6%) и на Ближнем Востоке (+3,2%).

Неудачно сложился год в Азии: продажи упали в Китае (-6,9%), в Индонезии (-9,5%) и Таиланде (-17,1%) - в этих странах усиливается конкуренция с китайскими марками. В сегменте "чистых" электромобилей Toyota нечем похвастать: доля таких машин в общем объёме продаж всего 1,4%. Зато самозаряжаемые гибриды составляют 38% продаж, а в совокупности электрифицированные автомобили занимают 42% портфолио.

Toyota остаётся крупнейшим автопроизводителем в мире пятый год подряд, опережая Volkswagen и Hyundai. Мировыми бестселлерами автогиганта остаются RAV4 и Corolla. Хотя японская марка продолжает выпускать водородные седаны Mirai, проект остаётся имиджевым: за год покупателей нашли всего 1778 машин на топливных элементах.