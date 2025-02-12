Первый взгляд на кроссовер Chevrolet, для которого возродили имя Spark

Chevrolet возродил имя Spark, но теперь это китайский электрокар. Сhevrolet Spark хорошо знаком россиянам - это имя носил бюджетный хэтчбек, который официально продавался на нашем рынке вместе с Nexia и Cobalt. С таким же названием автомобиль продавался и у себя на родине в США, но его производство свернули еще в 2022 году. Теперь же представлен новый Spark, и это уже не хэтчбек, а кроссовер с угловатым кузовом и полностью электрической силовой установкой. Его будут продавать в Китае и за его пределами, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Chevrolet не стал разрабатывать новый Spark с нуля, а взял в качестве "донора" китайский Baojun Yep Plus (выпускается СП GM-SAIC), на котором лишь заменил эмблемы. Новинку впервые показали на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею присутствия General Motors на рынке Китая, причем название Spark в ходе презентации не засветилось. Но уже известно наверняка, что модель будет именоваться именно так - ранее тестовые прототипы с такими шильдиками были замечены во время дорожных испытаний в Латинской Америке. А если точнее, полное название кроссовера звучит как Chevrolet Spark EUV, к которому могут добавить приставку Activ в зависимости от рынка.

По габаритам Chevrolet Spark EUV сопоставим с Baojun Yep Plus, а это значит, что его длила составляет 3,99 метра, ширина - 1,76 метра, высота - 1,72 метра, а колесная база - 2,56 метра. Дорожный просвет равен 150 миллиметрам. Силовая установка у кроссоверов идентичная: 102-сильный электромотор установлен на передней оси, его питает батарея емкостью 41,9 киловатт-часа. Запас хода - около 400 километров по устаревшему циклу CLTC.

Несмотря на то что новый Spark показали в Китае и локальный рынок станет для модели первым, она будет продаваться и за пределами КНР, например все в той же Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке.