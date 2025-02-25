Рассекречены хэтчбек и седан Kia EV4: они полностью электрические

Kia показала новый электрический EV4 с двумя типами кузова. Пока корейский автопроизводитель поделился фотографиями экстерьера новинки, придержав технические подробности до мероприятия Kia EV Day, которое пройдет в Испании 27 февраля. На снимках можно рассмотреть и спортивный седан, и хэтчбек EV4 - спереди они выглядят одинаково, а вот задняя часть у электрокаров заметно отличается, причем не только конструкцией, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

И хэтчбек, и седан выдержаны в фирменной стилистике Opposites United ("единение противоположностей"). Спереди электрокары идентичны: вертикальные блоки передней оптики с тонкими светодиодными полосками дневных ходовых огней, глянцевая черная планка вдоль линии капота, строгий, не перегруженный деталями бампер и решетка в нижней части с крупной сеткой. Хром в экстерьере отсутствует - вместо него используется черный глянец.

В профиль хэтчбек выглядит стандартно. У него короткие свесы, вставки за задними стойками, широкий спойлер над задним стеклом и защитные накладки на арках, порогах и бамперах, а дверные ручки выдвижные. А вот седан сбоку куда интереснее: у него обтекаемый кузов с низкой линией капота, покатой крышей, переходящей в длинный, слегка приподнятый "хвост", который венчает спойлер. Форма задних фонарей у четырех- и пятидверки разная.

На фотографиях седан запечатлен в спортивном исполнении GT-Line, которое, по всей видимости, отличают 19-дюймовые диски и более агрессивный обвес. Интерьер EV4 пока не рассекречен, но известно, что в отделке будут применяться экологически чистые материалы - переработанный хлопок и натуральные красители.

По неофициальным данным, для EV4 предложат два варианта батарей емкостью 58,3 и 81,4 киловатт-часа, а в движение электрокар будет приводить 201-сильный электромотор, установленный на передней оси. Больше подробностей появится в ближайшие недели.