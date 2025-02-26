Новый Duster сделали шире и поставили на 20-дюймовые колеса

Немцы превратили Dacia Duster в очень широкий спорткар. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, занимающаяся продажами моделей марки в Германии. Её усилиями Duster получил заниженную подвеску, избавился от портящих вид рейлингов, обзавелся 20-дюймовыми колесами и новой выхлопной системой, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер Dacia Duster с трудом тянет на роль спорткара, но пакет доработок Redust от немецкой Carpoint может вмиг это исправить. В него входят пороги и накладки на колесные арки, которые добавляют к ширине 20 миллиметров, заниженная подвеска KW, установленные через проставки колеса диаметром 20 дюймов, а также новый выпуск из нержавеющей стали с центральным расположением концевых патрубков. Довершают образ бутафорский воздухозаборник на капоте и удлиненный задний спойлер.

Также в планах Carpoint выпустить аналогичный пакет, но с приставкой Offroad. Как видно на изображении, такой Duster получит увеличенный дорожный просвет, кенгурятник, экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой, усиленные пороги и защиту бампера. К слову, вездеход из "Дастера" уже делают, и перечень доработок там плюс-минус такой же.

Называя версия Adventure. Продается она только в Румынии и стоит 32 600 евро. Тираж - 23 экземпляра. При этом готовый Dacia Duster Extreme TCe 130 4×4 с пакетом Redust Sport стоит от 42 500 евро. У него трёхцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 130 лошадиных сил 240 Нм крутящего момента и шестиступенчатая механика. Привод полный, с принудительной блокировкой межосевой муфты (режим Lock).