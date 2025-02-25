Tesla запустит автопилот в Китае

Американская корпорация Tesla запустит систему автопилота в Китае в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников в агентстве, Tesla "со дня на день" запустит в Китае новую услугу - систему продвинутой помощи водителю Full Self-Driving (FSD). Владельцы электрокаров смогут использовать FSD на дорогах общего пользования: Tesla называет свой сервис автопилотом, хотя во время его работы водитель все равно должен держать руки на руле и быть готовым в любой момент перехватить управление.

Стоимость пакета услуг, открывающих доступ к автопилоту, составит 64 тысячи юаней, или около 780 тысяч рублей. По словам источника в компании, Tesla уже подготовила маркетинговые материалы, в которых рассказывается, что FSD сможет автономно выполнять повороты, менять полосу движения и подчиняться сигналам светофора.

Уточняется, что глава Tesla Илон Маск давно хотел запустить автопилот в Китае, чтобы его электрокары были более привлекательными на фоне местного автопрома. По словам журналистов, система FSD перед запуском должна получить одобрение китайских властей и, судя по всему, корпорация Маска получила подобное разрешение.