Volvo обновила кроссовер XC60

Обновление Volvo XC60 в целом прошло по тому же сценарию, что и XC90. Решетка радиатора получила узор из диагональных прутьев, фонари - лёгкую тонировку. Появились колеса нового дизайна и цвета: синий Forest Lake, серебристый Aurora Silver и предложенный впервые бордовый Mulberry Red. В салоне изменена форма подстаканников, улучшена беспроводная зарядка и добавлены новые премиальные отделочные материалы. Это в том числе стеганый текстиль Nordico собственной разработки Volvo и темно-синяя ткань саржевого плетения, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Другое новшество XC60 - дисплей мультимедийной системы диагональю 11,2 дюйма с увеличенной на 21 процент плотностью пикселей, как на XC90. Мультимедиа работает на чипе Qualcomm Snapdragon, поддерживает сервисы Google и обновления "по воздуху". Всё должно работать в несколько раз плавнее и быстрее, что в сочетании с обновленным интерфейсом позволит улучить так называемый пользовательский опыт.

Для кроссовера доступна пневмоподвеска, ламинированные стекла, ограждающие водителя и пассажиров от аэродинамических шумов, система очистки воздуха и аудиосистема Bowers & Wilkins High Fidelity с новым дизайном сеточек динамиков. Набор модификаций остался прежним: это умеренные гибриды B5/B6, а также PHEV-версии T6 и T8. Все идут с двухлитровым "турбомотором", восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. Самый мощный XC60 - T8 AWD - тратит на разгон до "сотни" 4,9 секунды.