Все модели Geely оснастят автопилотом

Фирма Geely установит автопилот на все модели. Компания представила несколько разновидностей системы G-Pilot, которую уже внедрили в электрический седан Galaxy E8. Самая простая версия умеет самостоятельно парковаться и вести машину на автомагистрали, а продвинутая предложит полноценный автопилот уровня 3 по классификации SAE, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Geely стала третьим китайским производителем, объявившем о внедрении систем автономного управления во все модели принадлежащих ей брендов. Первой, как мы помним, была BYD со своим "Глазом Бога", второй - Chery. По аналогии с конкурентами свой фирменный автопилот G-Pilot Geely выпустит в нескольких версиях. Самый простенький, G-Pilot H1, сможет вести машину на трассе и самостоятельно парковаться, а данные будет получать от 10 камер и пяти радаров миллиметрового диапазона.

У G-Pilot H3 будет три радара и добавится городской автопилот. В свою очередь, G-Pilot H5 получит 11 камер, три радара и лидар, что позволит ездить "от двери до двери" даже без высокоточных карт. Такие же возможности будут и у G-Pilot H7, правда, благодаря ИИ, система сможет обучаться и эволюционировать. Наконец, для топовой версии G-Pilot H9 заявлена поддержка нескольких лидаров и перспектива в будущем обновиться до полноценного автопилота L3.

Первой моделью, запущенной с уже установленным G-Pilot (H1), стал электрический седан Galaxy E8. Цены на него стартуют со 149 800 юаней, что соответствует 20,6 тысячи долларов, или 1,8 миллиона рублей. Начальный E8 имеет 400-вольтовую батарею и один 272-сильный электромотор на задней оси. Топовому исполнению досталась 800-вольтовая сеть и два мотора, которые вместе выдают 646 лошадиных сил. Запас хода зависит от ёмкости аккумулятора и варьируется от 550 до 665 километров по китайскому циклу CLTC.