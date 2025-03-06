Mercedes-Benz анонсировал роскошный электрический минивэн

Mercedes-Benz готовит новую линейку минивэнов и фургонов. Производитель опубликовал первый тизер концепта Vision V - прародителя новой линейки, в которую войдут как семейные вэны, так и "эксклюзивные VIP-шаттлы" с электрическими силовыми установками. Шоу-кар (или несколько), предвосхищающие будущие новинки, представят в апреле, а в серию первый электрокар пустят в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тизеры не слишком информативные: первый демонстрирует значок Vision V, вероятно, расположенный в задней части вэна. Фоном для него служит подсветка из множества крошечных трехлучевых звезд. Доберется ли такое решение до "серии", непонятно, но Mercedes-Benz обещал применить в новой линейке некие гиперсовременные дизайнерские решения, "которые столь же стильны, сколь и неожиданны".

На других тизерах видны красные светодиоды (по-видимому, часть фонарей), частично профиль и элементы кузова.

Известно, что Mercedes-Benz Vito и V-Class нового поколения построят на масштабируемой платформе Van Electric Architecture (VAN.EA), достаточно гибкой для создания как вэнов начального уровня, так и роскошных шаттлов. Заявлены 800-вольтовая архитектура и одно- и двухмоторные силовые установки.

Топовые варианты проедут без подзарядки до 500 километров и на начальном этапе получат систему автономного вождения второго уровня. По мере развития технологии вэны и фургоны обещают оснащать автопилотами третьего и четвертого уровней.

Mercedes-Benz также готовит преемника кроссовера EQC, который не оправдал ожиданий компании. На тесты вышел GLC with EQ Technology - электрокар на 800-вольтовой архитектуре с более современными батареями и новой тормозной системой.