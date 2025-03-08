Porsche 911 GT2 RS превратили в 966-сильный суперкар

Ателье Manhart доработало самый быстрый серийный Porsche. Купе 911 GT2 RS нарастили отдачу до 966 лошадиных сил, модернизировали коробку передач и заменили штатные амортизаторы на винтовые стойки KW, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Из ателье Manhart, как из рога изобилия, сыплются проекты один краше другого. В прошлом году немцы показали 900-сильный MHXM 900 на базе BMW XM, в январе этого - купе M240i с отдачей как у M2. Затмить их может только TR 950, созданный из Porsche 911 GT2 RS поколения 991, самого мощного серийного 911-го в истории. Его оппозитная "битурбошестёрка" 3.8 развивает 700 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Разгон до "сотни" занимается всего 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 340 километров в час.

Нелишним будет отметить, что 911 GT2 RS по-прежнему удерживает званием самой быстрой машины Нюрбургринга в классе Sports cars. А теперь представьте, что наряду с пакетами Weissach и Clubsport в купе установили более крупные турбокомпрессоры TTH, новый коллектор и выпуск - так получился TR 950. Двигатель здесь развивает 966 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента, для чего потребовалось усиливать и менять алгоритм работы "робота" PDK. Динамические характеристики, увы, не сообщаются.

Удержать машину на дороге помогут винтовые стойки Manthey-KW и разноразмерные колеса с шинами Continental SportContact 7. Тормоза штатные - углерод-керамика. Добавить облику спорткара выразительности помогают передний спойлер, канарды, накладки на пороги и задний диффузор - всё сделано из углеволокна. Во сколько обойдется такой тюнинг, неизвестно. Но нужно учесть, что 911 GT2 RS в среднем стоят по 400 тысяч долларов, а "Клабспорты" - около 440 тысяч.