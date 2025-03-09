Бывший босс Формулы-1 выручил рекордную сумму за коллекцию машин. Берни Экклстоун объявил о продаже 69 болидов наследнику империи Red Bull Марку Матешицу. По оценкам Тома Хартли-младшего, речь идёт о крупнейшей единовременной сделке в истории автомобильных коллекций, а покупатель многократно перекрыл прошлый рекорд. Точную сумму называть не стали, но речь идёт по меньшей мере о 500 млн фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В декабре прошлого года предполагалось, что болиды будут выставлены на аукцион по одному, однако Марк Матешиц сделал предложение, от которого бывший босс Формулы-1 не смог отказаться. Оказалось, что дело не только в деньгах: Берни Экклстоун заявил, что для него важно передать коллекцию в надёжные руки. "Марк - самый лучший и достойный владелец, которого мы только могли себе представить", - заявил 94-летний бизнесмен.

Причина продажи прозаична: Берни Экклстоун заявил, что находится в преклонном возрасте, а в случае его кончины автомобильные дилеры сведут его супругу Фабиану с ума. Бывший босс Формулы-1 признал, что задуматься о продаже стоило раньше, но в итоге всё сложилось хорошо. Марк Матешиц пообещал заботиться об уникальной коллекции, пополнять её, а в будущем даже устроить музей со свободным доступом.

Коллекция Берни Экклстоуна олицетворяет историю Формулы-1. В одних руках удалось собрать болиды разных эпох от 1950-х до 2000-х: у каждой машины своя история, связанная с великими чемпионами прошлого - Альберто Аскари, Майком Хоторном, Ники Лаудой, Михаэлем Шумахером и другими.