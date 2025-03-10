В сети появились фото обновленного внедорожника Haval H5
В Китае с 13 марта стартуют продажи внедорожника Haval H5 2025 модельного года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.
Главным отличием новой версии автомобиля стало полностью черное оформление экстерьера, включая радиаторную решетку и колесные диски. Кроме того, в оснащение модели будут включены боковые подножки, подогрев сидений и электропривод задней двери.
Haval H5 2025 года по-прежнему будет оснащаться двухлитровыми бензиновым и дизельным двигателями. Максимальная мощность силовых агрегатов составляет 215 и 161 л.с. Коробка передач - восьмиступенчатая автоматическая.
До этого китайский автопроизводитель Geely представил гибридный седан Galaxy Starshine 8 EM.
Длина автомобиля - 5018 мм, колесная база - 2928 мм. На крыше седана размещен лидар (лазерный радар), данные с которого используются интеллектуальной системой помощи вождению. Силовая установка седана включает бензиновый турбомотор 1.5 л. мощностью 161 л.с. и электродвигатель на 215 л.с. До 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6,9 с.
На электроэнергии гибрид способен проехать 104 км, полный запас хода составляет 1,2 тыс. км.
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