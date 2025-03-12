Porsche лишилась 30% своей прибыли

Немецкий производитель спортивных люксовых автомобилей Porsche лишился 30,3% своей прибыли в 2024 году. Об этом сообщается в отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам прошлого года, прибыль Porsche составила около €3,6 млрд. В 2023-м показатель был на уровне €5,2 млрд. В Porsche падение прибыли объяснили большими затратами на обновление модельного ряда и резким снижением продаж в Китае.

Так, поставки Porsche в 2024-м упали на 3%, в КНР же этот показатель опустился на 28%. В компании заявили, что Porsche станет более осторожным в будущем.