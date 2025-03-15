Mazda ответила на слухи о разработке рамного внедорожника.

Как передает Day.Az, главный дизайнер проекта пикапа BT-50 Эйдзи Кимото заявил австралийским журналистам, что фирменный стиль Kodo не совместим с внедорожниками, и сейчас такая модель не входит в повестку. Однако Mazda обещает изучать потребительский спрос, поэтому в будущем пассажирская версия BT-50 всё-таки не исключается. Собственные рамные модели без участия Isuzu в компании Mazda не готовят.

В настоящий момент Mazda выпускает единственную рамную модель - пикап BT-50, который унифицирован с Isuzu D-Max и выпускается на мощностях партнёра. Слухи о рамном внедорожнике Mazda возникли, поскольку в линейке Isuzu есть пассажирская версия MU-X, и в теории её тоже можно "клонировать".

Эйдзи Кимото считает, что стиль Kodo не совместим с большим внедорожником, хотя выпускать рамный пикап под брендом Mazda дизайн-концепция не мешает. Возможно, условия соглашения с Isuzu распространяются только на грузовую модификацию. Шеф-дизайнер Mazda подчеркнул, что BT-50 останется единственной рамной моделью в портфолио, то есть собственных наработок в этом сегменте нет.