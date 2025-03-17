В BMW оценили ущерб от новых пошлин

BMW потеряет больше миллиарда евро из-за торговых войн. Об этом заявил глава компании Оливер Ципсе, причем это "консервативный" прогноз, пишет Reuters. Если разногласия между США, Европой и Китаем усугубятся, потери могут оказаться еще больше. Заградительные тарифы еще не вступили в силу в полной мере, но уже влияют на рынок: потребители меньше покупают, а инвесторы меньше вкладывают, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ципсе заявил, что BMW ожидает снижения прибыли в 2025 году на один миллиард евро (1,09 миллиарда долларов). Самый чувствительный удар по баварской компании нанесут недавно введенные пошлины США и ЕС на электромобили китайского производства.

Подливают масла в огонь новые меры президента США Дональда Трампа. Так, 2 апреля он собирается ввести 25-процентную пошлину на автомобили из Мексики, где у BMW есть предприятие в Сан-Луис-Потоси. Впрочем, топ-менеджеры компании не ожидают, что тарифы останутся в силе в течение всего года.

У BMW, как и у ряда других европейских автогигантов, и без того падает прибыль. В прошлом году снижение составило 37 процентов, и прогнозы на 2025 год пока не воодушевляют.

Компания поставила менее 2,5 миллиона автомобилей по всему миру. Крупнейшим рынком остается Китай, на который пришлось 29,2 процента проданных машин. На втором месте - США с 16,3 процента. Германия с 10,8-процентной долей заняла третье место.