Chevrolet показала 1115-сильный гоночный электропикап

Компания Chevrolet построила гоночный электрический пикап. Он почти целиком повторяет серийный Silverado EV, но оснащен амортизаторами Multimatic, защитой днища и грязевыми шинами. В будущем у модели появится аналогичная товарная версия под названием Trail Boss, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Одним из участников ежегодной гонки Mint 400 в Неваде станет прототип Chevrolet Silverado EV ZR2. Грузовичок выступит в классе Open Production EV, причем, несмотря на то, что заявлен он как концепт, его конструкция на 98% состоит из серийных деталей. В движение Silverado EV ZR2 приводит трехмоторная силовая установка от GMC Hummer EV с отдачей 1115 лошадиных сил и 15 592 Нм крутящего момента (величина указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора).

От серийного Silverado EV гоночный пикап отличается не только количеством моторов и мощностью, но и доработанной подвеской. Спереди и сзади она лифтована и настроена на скоростную езду по бездорожью. Амортизаторы - Multimatic Adaptive Spool Valve с ходами более 330 миллиметров. Также тут есть блокировки дифференциалов, защита днища и 37-дюймовые шины BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 - такие же ставят на Ford Bronco DR.

В серийную модель Silverado EV ZR2 пока не превратится. Вместо этого уже летом Chevrolet выпустит Silverado EV Trail Boss (красная машина на фотографии) - первый электрокар с заводским внедорожным тюнингом. Обещаны увеличенный дорожный просвет (у обычного Silverado EV - 226 мм), 18-дюймовые колеса с шинами внешним диаметром 35 дюймов, красные буксировочные проушины и новый ездовой профиль Terrain Mode для лучшей маневренности в стесненных условиях.