Mitsubishi представила гибридную установку нового поколения

Mitsubishi усовершенствовала гибриды. Японский автопроизводитель представил гибридную установку нового поколения, которую первым получил кроссовер Xforce для рынка Таиланда. Это дальнейшее развитие уже зарекомендовавшей себя технологии e: Motion, знакомой по гибридному кроссвэну Expander. Однако если у Expander HEV в составе установки одноступенчатый редуктор, то у нового поколения он двухступенчатый, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Силовая установка, которая может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме, на Xforce HEV состоит из бензинового "атмосферника" 1.6 мощностью 107 лошадиных сил и 116-сильного электромотора. Стартует машина на электротяге, затем подключается ДВС, а на высоких скоростях кроссовер едет на топливе. При торможении и движении накатом включается режим рекуперации. Емкость батареи в Mitsubishi пока не озвучили, как и динамические характеристики.

Для гибридного Xforce заявлена система выбора режимов движения с семью пресетами: стандартным (приоритет зарядке батареи), электрическим (приоритет на движении на электротяге), а также зависящих от типа покрытия - асфальт, гравий, грязь и дождь.

Mitsubishi Xforce HEV будут выпускать на заводе в Таиланде, тогда как бензиновую модификацию кроссовера собирают в Индонезии. Прием заказов уже открыт, цены начинаются от 899 тысяч бат.