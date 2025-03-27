https://news.day.az/autonews/1739981.html США введут пошлины на автомобили Администрация США введет импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду во время общения с журналистами в Белом доме. "Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%.
США введут пошлины на автомобили
Администрация США введет импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду во время общения с журналистами в Белом доме.
"Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет", - сказал он.
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