США введут пошлины на автомобили

Администрация США введет импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет", - сказал он.