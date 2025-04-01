Супергибрид Ferrari SF90 XX Spider впервые продадут на открытых торгах

С аукциона впервые продадут Ferrari SF90 XX Spider. Супергибрид проехал 100 километров, он окрашен в синий колер Blu Elder, который сочетается с черным внешним декором и салоном Apollo Nero. Всего таких машин будет выпущено 599. Аукционисты ожидают, что за гиперкар заплатят 2 миллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Онлайн-аукцион Collecting Cars проведет первые в истории открытые торги за супергибрид Ferrari SF90 XX Spider. Нынешний владелец получил автомобиль только в этом году. Пробег составляет 100 километров, что вкупе с тиражом 599 экземпляров позволяет рассчитывать на как минимум 2 миллиона евро - 183,9 миллиона рублей. Потенциальных покупателей может заинтересовать и нестандартное оснащение: расширенная отделка углепластиком, лифт подвески, передняя и задняя парковочные камеры, а также Hi-Fi-аудиосистема.

В названии модели содержится отсылка к особой клиентской программе Ferrari. Спайдер с приставкой XX более ультимативен, чем обычный SF90, например у него иной управляющий софт и аэродинамика, изменена кинематика подвесок, а "битурбовосьмерка" 4.0 форсирована с 780 лошадиных сил и 800 Нм до 797 сил и 804 Нм. Логика управления восьмиступенчатым "роботом" заимствована у Ferrari Daytona SP3. При этом Ferrari SF90 XX Spider легче исходника, что положительно сказалось на разгонной динамике.

Первую "сотню" супергибрид может набрать за 2,3 секунды (у Ferrari SF90 - 2,5 с), ускорение до 200 километров в час занимает 6,7. Максимальная скорость - 320 километров в час (SF90 - 340 км/ч). В режиме Qualifying электроника SF90 XX Spider умеет кратковременно повышать отдачу и позволяет до 30 раз ускоряться, скажем, при выходе из поворота. Участки трассы, на которых активация буста будет максимально полезной, определяются эвристически, а те, где его использование не приведет к сокращению времени прохождения круга, алгоритм исключает.