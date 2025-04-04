Toyota Land Cruiser 300 обновился

Toyota улучшила внедорожник Land Cruiser 300. "Крузак" актуального поколения в строю уже три года, и для полноценного обновления в середине жизненного цикла по меркам Toyota пока рано. А вот для точечного апгрейда самое время: дизайн трогать не стали, но "прокачали" электронику. Например, уже в базовой комплектации у Land Cruiser 300 теперь семидюймовая цифровая панель приборов вместо прежней диагональю 4,2 дюйма. В более дорогих исполнениях "приборка" уже 12,3-дюймовая, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Есть и другие изменения. Инженеры Toyota улучшили информационно-развлекательный комплекс: размер дисплея в начальных комплектациях увеличили с семи до восьми дюймов (в "топе" - 12,3 дюйма). Список оснащения пополнился штатным видеорегистратором, а система автоматического торможения теперь точнее распознает велосипедистов. Доработки затронули противоугонную систему: появились проверка местоположения смарт-ключа перед пуском и сканер отпечатка пальца на кнопке запуска двигателя, которая вошла в перечень стандартного оборудования.

Наконец, с обновлением Land Cruiser 300 обзавелся функцией My Car Start Lock, которая позволяет заглушить мотор удаленно через мобильное приложение. Все это направлено на повышение защиты от злоумышленников, так как "Крузак" в Японии остается одним из самых угоняемых автомобилей.

Обновленный внедорожник уже поступил в продажу на домашнем рынке. Там Toyota Land Cruiser 300 предлагается с двумя моторами на выбор: 307-сильным турбодизелем V6 объемом 3,3 литра либо с бензиновой "битурбошестеркой" на 3,4 литра, которая развивает 415 лошадиных сил. Коробка передач в обоих случаях - десятиступенчатый автомат.

Цены на Land Cruiser 300 нового модельного года лежат в диапазоне от 5 252 500 до 8 136 700 иен, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет примерно 2,9−4,5 миллиона рублей.