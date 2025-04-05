Xiaomi SU7 оказался самым безопасным автомобилем Китая
В Китае определили самый безопасный автомобиль. Им стал электрический Xiaomi SU7 в версии Max с полным приводом и полным набором ассистентов, пишет Car News China. По результатам краш-тестов по местной методике C-NCAP седан заработал пять звезд, а его средняя оценка составила 93,5 процента. Это на 8,7 процента выше среднего результата автомобилей, проверенных по стандарту 2024 года. Покупали тестовый Xiaomi анонимно, его цена - 299 900 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Самую высокую оценку SU7 заработал в категории "Защита водителя и пассажиров" - 94,31 процента. Системы помощи водителю заработали 92,25 процента: эксперты высоко оценили систему автоматического экстренного торможения и работу осветительных приборов.
В категории безопасности пешеходов SU7 набрал 90,42 процента - на 13,14 выше среднего показателя. Краш-тест организовал Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC).
SU7 - первый автомобиль Xiaomi. Это седан с почти пятиметровым кузовом и трехметровой колесной базой. В версиях Standard и Pro он оснащается одним электромотором на задней оси, а вариант Max может похвастаться установкой на 664 лошадиные силы. Батарея емкостью 101 киловатт-час обеспечивает ему до 800 километров хода без подзарядки.
Есть у Xiaomi SU7 и экстремальная версия Ultra. Первый такой седан попал в ДТП в начале марта: на скорости 120 километров в час его занесло на повороте и выбросило на ограждение из покрышек. Водитель серьезно не пострадал, а машине не повезло: у нее разбита передняя часть.
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