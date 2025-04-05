Xiaomi SU7 оказался самым безопасным автомобилем Китая

Самую высокую оценку SU7 заработал в категории "Защита водителя и пассажиров" - 94,31 процента. Системы помощи водителю заработали 92,25 процента: эксперты высоко оценили систему автоматического экстренного торможения и работу осветительных приборов.

В категории безопасности пешеходов SU7 набрал 90,42 процента - на 13,14 выше среднего показателя. Краш-тест организовал Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC).

SU7 - первый автомобиль Xiaomi. Это седан с почти пятиметровым кузовом и трехметровой колесной базой. В версиях Standard и Pro он оснащается одним электромотором на задней оси, а вариант Max может похвастаться установкой на 664 лошадиные силы. Батарея емкостью 101 киловатт-час обеспечивает ему до 800 километров хода без подзарядки.

Есть у Xiaomi SU7 и экстремальная версия Ultra. Первый такой седан попал в ДТП в начале марта: на скорости 120 километров в час его занесло на повороте и выбросило на ограждение из покрышек. Водитель серьезно не пострадал, а машине не повезло: у нее разбита передняя часть.