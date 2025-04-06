Электрический пикап GMC Sierra EV подготовили к бездорожью

Пикап GMC Sierra EV обзавелся двумя новыми версиями. Первая называется Elevation - это самый доступный вариант электрического грузовичка. Вторая, AT4, ориентирована на бездорожье. Такой пикап оборудован шинами внешним диаметром 35 дюймов, имеет увеличенный дорожный просвет и особый цвет салона, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрический пикап GMC Sierra EV сменил модельный год на 2026-й и получил две новые версии: Elevation и AT4. Первая займет место начальной, AT4 будет ориентирована на бездорожье, а на вершине гаммы по-прежнему разместится Denali. В оснащение Sierra EV Elevation входит герметичный передний багажник eTrunk, многофункциональная дверца грузовой платформы MultiPro, тканевый черный салон, колеса диаметром 18 дюймов и экран медиасистемы диагональю 16,8 дюйма. Как опции предложены мидгейт (дверца между кабиной и кузовом), автопилот Super Cruise, набор розеток Energy Transfer (7,2 кВт) и поддержка скоростной зарядки (300 кВт).

В свою очередь, Sierra EV AT4 отличается увеличенным до 255 миллиметров дорожным просветом, 35-дюймовыми шинами, стандартным полноуправляемым шасси, интерьером цвета Forest Storm и подсвеченным красным передним логотипом GMC. За доплату опять же можно обзавестись мидгейтом, бортовым генератором (10,2 кВт), а также увеличить максимально допустимую массу прицепа до 5,7 тонны. Для Sierra Denali список доступного оснащения ещё шире и включает адаптивную пневмоподвеску и панорамную крышу без сдвижной секции.

Силовая установка у всех версий Sierra EV двухмоторная, различается только отдача. У AT4 Extended Range она составляет 634 лошадиные силы и 1050 Нм, у Denali Max Range - 771 силу и 1064 Нм. Емкость батарей и запас хода неизвестны, но сейчас для Denali 2025 года заявлены 740 километров. Порядок цен такой: Sierra EV Elevation стоит 62 400 долларов, Denali - от 69 700, AT4 - от 79 300 долларов. Самый дорогой вариант - Denali Max Range - обойдется в 98 600.