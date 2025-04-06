В Китае появился Avatr 06

Раскрыта стоимость самой доступной модели китайской марки Avatr. Недавно Avatr официально вышла на российский рынок с кроссовером 11, а между тем в Китае к старту продаж готовится бюджетная новинка - седан 06. Как и прочие модели Avatr, это совместная разработка Changan, CATL и Huawei. Она уже доступна для предзаказа в одной из двух модификациях, гибридной и полностью электрической, и стоит в КНР от 215,9 тысячи юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Avatr 06 выглядит минималистично снаружи и внутри - за облик модели отвечал выходец из BMW Надер Фагихзаде. У седана узкие L-образные светодиодные полосы ДХО, лидар на крыше и рельефный капот. Дверные ручки выдвижные, а вот задние фонари, вопреки тренду, сделали раздельными. В салоне по центру передней панели установлен широкоформатный планшет диагональю 15,6 дюйма, с которого осуществляется управление основными функциями автомобиля - это позволило отказаться от аналоговых кнопок и переключателей. За планшетом можно заметить еще один узкий прямоугольный экран, его диагональ составляет впечатляющие 35,4 дюйма. В список оснащения входит и аудиосистема Meridian с 25 динамиками.

Седан получился просторным: при длине почти 4,9 метра и ширине 1,96 метра в распоряжении пассажиров на втором ряду 956 миллиметров пространства для ног.

На выбор предложены гибрид и электрокар. В первом случае в движение 06 приводит установка, состоящая из 1,5-литрового ДВС, который напрямую не связан с колесами, и электромотор на задней оси мощностью 314 лошадиных сил. Для гибрида доступны батареи емкостью 31,7 и 45 киловатт-часа, которые обеспечивают ему запас хода на чистом электричестве в 170 и 240 километров соответственно.

Полностью электрических версий две: заднеприводная с 343-сильным электромотором и полноприводная с двумя электродвигателями, развивающим 598 сил. Одного заряда батареи емкостью 82 киловатт-часа хватает на 650 километров.

Для заказа пока доступен только гибридный Avatr 06. Для того чтобы забронировать машину, нужно внести депозит в размере двух тысяч юаней. В Китае новинке предстоит конкурировать с Xiaomi SU7, Luxeed S7 и Zeekr 007.