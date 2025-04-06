Автомобили Zeekr смогут заряжаться с мощностью 1,2 мегаватта

Фирма Zeekr анонсировала зарядку для электромобилей мощностью 1,2 мегаватта. Публичная премьера высокоскоростных терминалов состоится в конце апреля на Шанхайском автосалоне. Развертывание сети начнется до конца года, а конкурентами "Зикра" станут BYD, DiDi и Huawei, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У компании BYD, в середине марта представившей зарядный терминал мощностью 1 мегаватт, появился серьезный конкурент. Бренд Zeekr объявил, что 23 апреля на Шанхайском автосалоне покажет станцию на 1,2 мегаватта и уже во втором квартале их начнут устанавливать в Китае. Каждая станция будет иметь 10 вилок и кабели с жидкостной системой охлаждения, способные выдерживать токи, необходимые для зарядки электромобиля в течение нескольких минут.

Подробностей о терминалах Zeekr пока нет, но можно отталкиваться от "суперчарджеров" BYD. На пиковой мощности они могут добавлять по 2 километра каждую секунду, а 5 минут зарядки дадут 400 дополнительных километров. Компания уже анонсировала установку 4 тысяч новых зарядок по всему Китаю и даже запустила продажи машин, которые могут заряжаться с такой мощностью - это седан Han L и кроссовер Tang L, использующие 1000-вольтовую архитектуру.

В Zeekr намерены стать одним из первопроходцев "мегаваттной эры" - но пока у компании нет ни одной модели, которая могла бы заряжаться с мощностью в мегаватт. Да и конкурентов уже набралось немало. Помимо BYD, это агрегатор такси DiDi и Huawei, которая 22 апреля представит собственный терминал на 1,5 мегаватта для тяжелых грузовиков, обеспечивающий скорость зарядки 20 киловатт-часов в минуту.