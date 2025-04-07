Представлены первые в мире электровелосипеды с зарядкой через USB-C

Эстонский производитель электровелосипедов Ampler представил новые модели Nova и Nova Pro, оснащенные системой зарядки через порт USB-C, встроенный прямо в раму. Это делает новинки первыми в своем роде на рынке электровелосипедов, предлагая пользователям удобство и универсальность зарядки, привычную для современных гаджетов. Информация об этом появилась на официальном сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модели Ampler Nova и Nova Pro, стоимостью €2990 и €3490 соответственно, поступят в продажу в странах Европейского союза уже в июне. Главной особенностью велосипедов является интегрированный порт USB-C, поддерживающий стандарт Power Delivery 3.1 мощностью до 140 Вт. Это позволяет полностью зарядить встроенный аккумулятор емкостью 336 Втч за три часа.

Помимо зарядки самого электровелосипеда, порт USB-C может использоваться для подзарядки других портативных устройств, таких как смартфоны или планшеты, с мощностью до 15 Вт. Обе модели оснащены двигателями мощностью 250 Вт, позволяющими развивать скорость до 25 км/ч, что соответствует европейским стандартам для электровелосипедов.