Toyota GR86 получила лимитированную версию Yuzu

Спорткар Toyota GR86 обзавелся спецверсией Yuzu Edition. Её предложат в рамках 2026 модельного года, причем тираж будет ограничен 860 экземплярами. Отличаться от обычных GR86 купе будет цветом кузова, а также внешним и внутренним декором. По технике изменений нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У спорткара Toyota GR86 появилась яркая версия Yuzu Edition. Её название отсылает к одноименному фруктовому растению рода Цитрус, распространённому в Юго-Восточной Азии, а жёлтый цвет кузова - к Scion FR-S Release Series 1.0 образца 2014 года. Купе щеголяет матово-черными 18-дюймовыми колесами и таким же внешним декором. Салон тоже черный, с небольшими вкраплениями желтого. Для отделки сидений используется искусственная замша Ultrasuede.

Как и обычные GR86, машины серии Yuzu Edition оснащены тормозами Brembo и амортизаторами SACHS. За доплату предложена выхлопная система GR с серебристыми наконечниками и боди-кит, в составе которого увеличенный передний спойлер, новые боковые юбки, задний бампер и задний спойлер. Под капотом - штатный "атмосферник" 2.4, развивающий 231 лошадиную силу и 249 Нм крутящего момента. Коробку передач можно выбирать: шестиступенчатая "механика" либо автомат.

У американских дилеров Toyota GR86 Yuzu Edition появится будущей осенью. Тираж - 860 экземпляров. Цены пока не объявлены, но скорее всего, они будут заметно выше нынешних. Причина - заградительные пошлины в 24%, введенные администрацией Дональда Трампа в отношении товаров японского происхождения (GR86 собирают в префектуре Гумма). Сейчас начальный спорткар стоит от 30 тысяч долларов, а "лимитка" Hakone Edition оценивается в 35 270.