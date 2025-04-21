Lexus готовит большой электрический кроссовер

Появились первые подробности о большом трехрядном электрокаре Lexus. В разработке находится полноразмерный вседорожник с электрической силовой установкой. Как сообщает Сarscoops, новинка получит название TZ - Lexus уже зарегистрировал для нее товарные знаки TZ450e и TZ550e. По неофициальным данным, за основу возьмут платформу Toyota bZ5X, а некоторые стилистические решения дизайнеры позаимствуют у концепта Lexus Electrified SUV, представленного еще в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Lexus TZ выступит электрической альтернативой топливного TX, а в его главные конкуренты уже записали Kia EV9. Ни шпионских фотографий, ни тем более тизерных изображений модели пока нет, однако уже можно составить представление о возможном дизайне модели на основе неофициальных рендеров, которые публикует Сarscoops.

Прослеживаются очевидные заимствования у шоу-кара Electrified SUV четырехлетней давности: схожее оформление передней части с зауженной оптикой и гладкой заглушкой на месте радиаторной решетки, тот же сплошной задний фонарь и большая оконная секция за третьими стойками.

С большой долей вероятности Lexus TZ450e предложат с батареей емкостью 77 киловатт-часов, которая уже предлагается для нового RZ. А вот для "старшей" модификации с обозначением TZ550e понадобится более крупная батарея. Логично предположить, что версии будут отличаться и по мощности.

Например, у упомянутого RZ есть переднеприводный вариант RZ350e с единственным 224-сильным электромотором, а 500e оснащен двумя электродвигателями, которые суммарно выдают 375 сил. Существует и "спортивный" RZ 550e F Sport с двухмоторной установкой на 402 силы. Не исключено, что исполнение F Sport предложат и для TZ.