646-сильный универсал Zeekr 007 GT выходит на рынок

Zeekr назвал стоимость универсала 007 GT с 646-сильной установкой. Премиальная "дочка" Geely выводит на китайский рынок уже второй универсал после 001. Модель с индексом 007 GT меньше и дешевле "ноль-ноль-первого", но может похвастаться запасом хода более 800 километров, мощной силовой установкой и полным приводом. Стоимость, как пишет Car News China, варьируется от 202 900 до 232 900 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В отличие от лифтбека 001, универсал 007 GT предложат только в электрических версиях. Начальный вариант оснащается 421-сильным двигателем, установленным на задней оси, который питается от батареи производства CATL емкостью 75 киловатт-часов, обеспечивающей 585 километров хода без подзарядки.

В следующей по старшинству версии установлена батарея типа NMC емкостью 100 киловатт-часов. Запас хода здесь максимальный - 825 километров. Наконец, топовый вариант оборудован менее емкой батареей и дополнительным мотором на 224 силы на передней оси. Общая отдача установки достигает 646 сил, а на разгон с места до 100 километров в час полноприводный универсал тратит 2,95 секунды.

Zeekr 007 GT оснащен лидаром на крыше и 21-дюймовыми колесными дисками. В салоне - 15,4-дюймовый тачскрин и овальная цифровая приборная панель, а также 35,5-дюймовый проекционный дисплей, поддерживающий около 200 функций. Салон обтянут микрофиброй, сиденья - кожей наппа. Для передних заявлены электрорегулировки в 14 направлениях, подогрев, вентиляция и массаж.

Также есть панорамная крыша, отсеки для беспроводной зарядки и набор водительских ассистентов, работающий на чипе Nvidia Drive Orin-X. Помимо лидара, электронные помощники используют 31 "умный" датчик, 11 камер и три радара миллиметрового диапазона.