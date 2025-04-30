Omoda раскрыла внешность нового дешевого кроссовера C3. Речь идёт о "глобальной" модели, которая будет полностью рассекречена на автосалоне в Шанхае 26 апреля. Опубликованы скетчи с высокой степенью детализации: новинка Omoda отличится эффектным "кибер-механическим" кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5, передает Day.Az со ссылкой на Motor

В развивающихся странах Omoda C3 уже есть, и это перелицованный Chery Tiggo 3x. Однако на подходе другая "тройка" с современным дизайном, интерьером с портретно-ориентированным тачскрином и тремя типами силовых установок: бензиновой, электрической и гибридной.

По неофициальным данным, бензиновая Omoda C3 может быть унифицирована с Jaecoo J5, получить турбомотор 1.5, вариатор и передний привод. Таким образом, принципиальной разницы с Omoda C5 с инженерной точки зрения не ожидается. Для материнской марки Chery такой подход характерен.