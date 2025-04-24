https://news.day.az/autonews/1747305.html Китайские электротакси получают новые батареи за считанные минуты - ВИДЕО Электротакси в Китае используют автоматизированные станции, которые меняют батареи за несколько минут. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китайские электротакси получают новые батареи за считанные минуты - ВИДЕО
Электротакси в Китае используют автоматизированные станции, которые меняют батареи за несколько минут.
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