Новая спецверсия Porsche 911 вернула к жизни эстетику 1970-х

Гибридный Porsche 911 Carrera GTS получил версию в стиле 1970-х. Двухдверку выпустят в эксклюзивном цвете Olive Neo, а в её салоне владельца будет встречать культовый узор Pasha. К этому прилагаются спортивные полосы на капоте, винтажные логотипы и колеса а-ля Fuchs в шикарном золотисто-сером оттенке. В Германии за лимитированный спорткар попросят от 240 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor

На Шанхайском автосалоне дебютировал лимитированный Porsche 911 Spirit 70 на базе 911 Carrera GTS Cabriolet. Гибридная двухдверка воплотила в себе эстетику 1970-х - начала 1980-х и получила особое оформление. Цвет кузова Olive Neo, разработанный специально для 911 Spirit 70, сочетается с золотисто-серыми колесами Sport Classic, черной крышей и культовым узором Pasha в салоне. Правда, вместо традиционного для тех временен велюра для обивки используют текстиль и флок.

Декоративная графика на капоте тоже служит отсылкой к прошлому - в те времена продольные полосы наносили, чтобы быстрые машины было легче разглядеть в зеркале заднего вида. Также 911 Spirit 70 достались винтажные логотипы и позолоченные надписи на корме. Внутри - спортивные сиденья Plus с электрорегулировками в 18 направлениях и цифровая "приборка" с интерфейсом "под ретро". Стрелки и шкалы здесь аналоговые, а зеленые цифры напоминают о легендарном Porsche 356.

В движение Porsche 911 Spirit 70, как и обычный 911 Carrera GTS Cabriolet, приводит гибридная силовая установка T-Hybrid на базе "оппозитника" 3.6. Её комбинированная отдача - 541 лошадиная сила и 610 Нм крутящего момента, на 61 силу больше, чем у предшественника. С места до ста спорткар разгоняется за 3,1 секунды, максимальная скорость - 312 километров в час. Оценили спецверсию в 240 тысяч евро, тогда как 911 Carrera GTS Cabriolet стартует со 189 700 евро. Тираж - 1500 экземпляров.