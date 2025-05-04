У Exeed появится кроссовер размером с Ford Expedition

Компания Chery показала новый флагманский кроссовер Exeed. Пока это концепт, но высока вероятность, что он станет серийным, причем выйдет на рынок в вариантах с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Как обычно, китайцы предложат что-то абсолютно нереальное. Например, кроссоверу обещана активная подвеска, спутниковая связь и ИИ-автопилот, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый кроссовер Exeed называется Tiānjī (Тяньцзи), как одна из звёзд в созвездии Большой Медведицы - она же Фекда. Сам по себе автомобиль довольно крупный, примерно как Ford Expedition, с шестиместным салоном и довольно интересным позиционированием. Как говорят в материнской Chery Automobile, основными покупателями модели видят людей, уже построивших успешную карьеру, а потому больше времени уделяющих отдыху и путешествиям.

В основу вседорожника легла платформа E0XL с управляемой ИИ активной подвеской, поворотными задними колесами и самоблокирующимся дифференциалом. В гамме силовых установок - полностью электрическая система и так называемая REEV с удлинителем хода в виде небольшого ДВС. Электрическому Tiānjī обещана 1000-вольтовая архитектура и четыре электромотора с суммарной отдачей 1196 лошадиных сил. Гибриду - 800-вольтовая система и запас хода до 2000 километров, из которых 300 - на электротяге.

Кроссовер способен форсировать броды глубиной до 900 миллиметров и карабкаться на 45-градусные уклоны. Его кузов на 88% состоит из высокопрочной стали, а безопасность электрических систем подтверждена сертификатом NESTA Six-Dimensional Electrical Safety от Китайского автомобильного центра. Кстати, первым автомобилем класса SUV, успешно прошедшим сертификацию по этому стандарту, стал Exeed Exlantix ET.

Каналы обмена данными в Tiānjī используют протоколы квантового шифрования. К тому же машину хотят оснастить спутниковой связью, вычислительной платформой на мощных чипах и автопилотом Falcon 900, в котором применяется искусственный интеллект, технология слияния данных с разных сенсоров и система управления vision-language-action, объединяющая компьютерное зрение, языковую модель и модель физического управления.

Внешность концепта выражает новый язык дизайна Future Classicism, один из элементов которого - двойные подножки, добавляющие процессу высадки и посадки церемониальности. Также вседорожнику достанется некая интеллектуальная док-станция, которую можно приспособить под разные нужды, - возможно, речь о дроне Fly Eye. А вот сроки появления товарной версии пока не озвучены.