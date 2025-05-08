Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей Китая

Перечислены автомобили, которые не доставляют проблем китайцам. Рейтинг составила Китайская сеть качества автомобилей. В него вошли марки, представленные на рынке КНР, хотя некоторые из них продаются и в России. На первых местах оказались бренды с наименьшим количеством жалоб на неисправности и поломки, за которые им начислялись штрафные баллы: то есть чем их меньше, тем надежнее автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Лучший результат - у бренда Voyah, который набрал всего 153 балла. Второе место досталось СП Dongfeng-Honda с показателем 156 штрафных очков. Замкнула тройку лидеров шведская марка Volvo (157 баллов), а в топ-5 также вошли GAC Hyptec (158 баллов) и принадлежащий концерну Great Wall бренд Wey (160 баллов). Во вторую половину рейтинга попали GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов).

Из перечисленных марок в России официально продаются автомобили Voyah, GAC, Wey и Jetta. Если же говорить о самых популярных китайских брендах на российском рынке, то Haval оказался на 42-й строчке с 210 баллами, Chery заняла 51-е место с результатом 224 штрафных балла, показатель Geely - 27-е место и 192 балла, а Changan попал на 30-е место со 194 штрафными баллами.

Сеть качества автомобилей была создана в Китае по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка. Эта организация составляет рейтинги машин на основе жалоб автомобилистов о неисправностях, рисках и дефектах их транспортных средств.