Volkswagen начал продавать "заряженный" кроссовер на платформе Polo. В Бразилии на рынок вышел паркетник Nivus в исполнении GTS. Речь идёт о 4,3-метровом кроссовере на платформе MQB-A0 с задней полузависимой подвеской, а под капотом "турбочетвёрка" 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) в связке с 6-ступенчатым автоматом. За Volkswagen Nivus GTS придётся выложить 175 тысяч реалов (31 тысяча долларов), то есть доплата "за спортивность" составит 10%, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Volkswagen Nivus GTS засветился ещё полгода назад в ходе планового рестайлинга семейства, но все особенности и цены раскрыли только сейчас. У обычных кроссоверов под капотом "атмосферник" объёмом 1,5 литра (116-128 л.с.), поэтому прогресс по динамике есть. Разгон 0-100 сократился до 8,4-8,7 секунды в зависимости от используемого топлива (этанол или бензин).

Особенности "заряженной" версии GTS это перенастроенные подвеска, рулевое управление и система стабилизации, подрулевые лепестки переключения передач, легкосплавные диски диаметром до 18 дюймов, спортивные кресла с интегрированными подголовниками, чёрная обивка потолка, красные декоративные вставки и контрастная крыша.

Базовый Volkswagen Nivus с трёхцилиндровым бензиновым двигателем стоит 120 тысяч реалов (21 тысяча долларов). У такой версии есть шесть подушек безопасности, система ABS, цифровая приборная панель, светодиодные ходовые огни, а также медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином. У самого дешевого кроссовера обычный кондиционер, "штамповки" и запуск двигателя с ключа.