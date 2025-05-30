Китайские автомобили заполонили рынок Европы

За минувшие девять месяцев китайские машины заняли рекордную долю рынка Евросоюза. О заполонивших европейские рынки электромобилях со ссылкой на данные исследовательской компании Dataforce сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В апреле производители из КНР заняли 8,9 процента рынка в ЕС, что является самым высоким показателем с июля 2024-го. Также набрали популярность китайские гибридные модели и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Продажи росли несмотря на пошлины, которые в Европе вступили в силу в ноябре, - сперва они замедлили экспансию китайских брендов, но последнее время те успешно адаптировались к новым рыночным условиям.

По данным Dataforce, в прошлом месяце на китайские бренды пришлось 7,6 процента продаж гибридных автомобилей в Европе по сравнению с менее чем одним процентом годом ранее.

С 30 октября Евросоюз поднял тарифы на китайские электрокары до 35,3 процента. Это решение будет действовать на протяжении пяти лет. Пошлины на электромобили компании BYD повысили до 17 процентов, Geely - 18,8 процента, SAIC - 35,3 процента. Автомобили прочих компаний обложили пошлиной в 20,7 процента.