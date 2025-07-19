Lamborghini передумала: новый Urus не будет электрокаром

Новое поколение Lamborghini Urus получит подключаемую гибридную установку, сказал Винкельманн, добавив, что клиенты "будут очень рады услышать об этом". Премьера следующего Urus состоится примерно в 2029 году. Более точный срок глава марки не назвал.

Пока же Lamborghini продолжает работать над актуальным кроссовером и его модификациями, включая гибридную версию Performante.

Urus-электрокар, однако, не отменен, так как Европа все еще планирует запретить машины с ДВС в 2035 году. Еще новые эконормы все же примут, Urus вынужденно станет полностью "зеленым".

Пока же Lamborghini откладывает свое электромобильное будущее. Так, серийная версия Lanzador, ее первого электрокара, появится позже, чем ожидалось. Выпуск модели уже перенесли с 2028 на 2029 год и могут отодвинуть еще дальше, хотя Винкельманн все же надеется представить электрокар в конце этого десятилетия.

А на это лето у марки из Сант-Агата-Болоньезе, если верить инсайдерам, заготовлена особая новинка: в августе дебютирует лимитированный суперкар, который станет самым мощным в ее истории. Модели прочат название Fenomeno и отдачу более 1015 сил.