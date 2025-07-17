Раскрыт салон электрокроссовера Li Auto i8

LiXiang дал заглянуть в салон своего первого электрокроссовера. Ранее в этом году производитель раскрыл внешность "зеленой" новинки, а теперь рассекретил интерьер на официальных фотографиях. Как пишет Car News China, это стало ответом на недавно опубликованные шпионские снимки. i8 будет шестиместным, получит раздельные кресла на втором ряду, большие экраны, фирменный руль с приборкой и отдельный дисплей для задних пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Размерность экрана в руле - 4,82 дюйма. Таким же оборудуют все современные Li Auto. На снимках у руля декор "под бронзу", которому вторят подрулевые переключатели, воздуховоды и отделка центрального тоннеля.

В отличие от других китайских производителей, Li пока не подхватила тренд на раздельные экраны: торпедо венчает 15,7-дюймовый кластер с двумя дисплеями под одним стеклом. Ниже, на центральном тоннеле, - два отсека для беспроводной зарядки смартфонов и пара подстаканников.

На втором ряду установлены "капитанские" кресла с обивкой из кожи Nappa, настраиваемыми подставками для ног, портами зарядки и регулируемыми подлокотниками. Также предусмотрены солнцезащитные шторки, атмосферная подсветка и много отсеков для хранения. Третий ряд i8 тоже двухместный.

Li i8 - кроссовер длиной более пяти метров с 3,05-метровой колесной базой. Он получит установку с двумя электродвигателями, развивающими суммарно 536 лошадиных сил, и батареи емкостью 90,1 либо 97,8 киловатт-часов в зависимости от версии. Запас хода - 670 или 720 километров соответственно.